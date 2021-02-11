В России за сутки зарегистрировано 15 038 новых случаев COVID-19

В России за минувшее 24 часа выявили 15 038 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Наибольшее количество случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Москве (2 040), Санкт-Петербурге (1 127) и Московской области (721).

Также отмечается, что за 24 часа выздоровели 21 961 человек, скончались — 553 .

Всего с начала пандемии в РФ было сдано 4 027 748 положительных тестов на наличие COVID-19. Кроме того, за весь период зафиксировано 78 687 летальных исхода, вылечились 3 538 422 пациента.

Накануне, 10 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России каждый день регистрируется более 10 тыс. новых случаев коронавируса, данный показатель является высоким. Она пояснила, что на сегодняшний день можно говорить о стабилизации ситуации только при условии «неукоснительного соблюдения всех обязательных мер».

В связи с этим глава надзорного ведомства напомнила, что гражданам необходимо продолжать соблюдать масочный режим.

Ранее, 8 февраля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, фиксируется снижение темпов прироста числа новых случаев COVID-19.

Она уточнила, что за прошедшую неделю темп прироста новых случаев коронавируса снизился с 0,52 до 0,45%.

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