Российские ритейлеры столкнулись с проблемой импорта бананов из Эквадора

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов из-за неурожая в Эквадоре. Об этом в четверг, 11 февраля, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке продуктов и среди импортеров фруктов.

Причиной снижения сбора урожая в Эквадоре стали погодные условия и активность вулкана Сангай, который повредил плантации. Также к сложностям с закупкой бананов привели высокий спрос на этот вид фруктов и задержки с поставками. В результате оптовые цены выросли на 40% и достигли 82 рублей за 1 кг.

Согласно статистическим данным, опубликованным газетой, в четвертом квартале 2020 года импорт бананов в Россию сократился примерно на 3,6%, до 391,2 тыс. т год к году. Если смотреть на этот показатель в денежном выражении, то объем поставок бананов уменьшился на 5,1%, до $285,69 млн.

При этом помимо Эквадора экспортерами бананов являются Гватемала, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Никарагуа и Филиппины.

Источник издания в федеральной сети подтвердил данные о нехватке этого вида фруктов на рынке и росте оптовых цен, но заверил, что ситуация улучшится в течение нескольких недель.

В то же время в сети супермаркетов «Вкусвилл» добавили, что сложности могут сохраниться до апреля, так как зима — это традиционно высокий сезон спроса на бананы, а низкий урожай в Эквадоре привел к дефициту.

В сети «Верный» отметили, что на стоимость бананов помимо прочего влияют задержки поставок. Так, к нехватке товара на рынке привела невозможность нескольких судов с фруктами сразу встать на разгрузку в порту Санкт-Петербурга.

При этом в Auchan не заметили проблем с закупкой и поставкой бананов, а представитель X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») указал, что компания обеспечивает свои магазины собственными импортными поставками бананов, так как сотрудничает с «пулом производителей».

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей 26 крупнейших розничных сетей, в свою очередь заявили, что система работы торговых сетей с поставщиками, а также возможность диверсификации каналов поставок и запасы позволяют обеспечивать бесперебойную доставку до потребителя любых товаров, в том числе и бананов, пишет ТАСС.

1 февраля торговые сети спрогнозировали рост цен на ряд импортируемых в Россию товаров из-за подорожания перевозок по морю. Как стало известно, стоимость поставок за один контейнер к концу 2020 года выросла с $1,5 тыс. до $9 тыс.