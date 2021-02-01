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Торговые сети спрогнозировали рост цен на ряд импортируемых в Россию товаров

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Подорожание перевозок по морю может в ближайшее время спровоцировать рост цен на некоторые категории импортируемых в Россию товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка в понедельник, 1 февраля.

Ростом вышли: в январе максимально подорожали макароны и овощи
Огурцы прибавили почти 10%, но причин дополнительно регулировать цены чиновники пока не видят

По словам собеседников агентства, стоимость поставок за один контейнер к концу 2020 года выросла с $1,5 тыс. до $9 тыс.

Генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров заявил, что скоро стоимость бытовой техники, товаров для дома, обуви и мебели может возрасти на 10–15%.

Основатель Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов рассказал, что стоимость перевозок недорогой обуви уже увеличилась примерно на 12%. Кожаная обувь подорожала на 4%.

Источник агентства в одной из компаний рассказал, что в значительной мере страдают те, кто перевозил по морю дешевую продукцию, так как рост стоимости перевозки серьезно отразился на себестоимости этой продукции.

По словам главы отдела внешнеэкономической деятельности ELKO в России Сергея Тулупова, в дальнейшем стоимость техники и IT-товаров может вырасти на 5%. Сильнее всего подорожают персональные компьютеры, моноблоки, мониторы и периферия.

Исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний ЛАНИТ) Андрей Тарасов прогнозирует подорожание электроники и бытовой техники на 2–3%.

Он добавил, что железнодорожные перевозки также подорожали в среднем в два-три раза. Тарасов подчеркнул, что при этом пропускная способность железных дорог намного ниже, чем у моря. diHouse рассматривает и поставки автомобилями. Однако неизвестно, насколько это дорогой и опасный способ доставок.

Источник РБК в одной из компаний пояснил, что поводом для роста цен на контейнерные перевозки стали выборы в США в ноябре 2020 года. После победы на них Джо Байдена резко возрос спрос на грузоперевозки между Вашингтоном и Пекином, и все свободные суда перебросили на это направление. Помимо этого, Китай ввел дополнительные требования оформления грузов для ввоза в страну, что сильно увеличивает срок поставки товаров.

Ранее в понедельник стало известно, что Минсельхоз обратил внимание на подорожание овощей в январе. У отечественных производителей максимально возросли цены на огурцы (+9,7%), картофель (+8,4%) и макароны (+6,6%). В ведомстве отметили, что рост стоимости овощей носит сезонный характер и связан с сокращением запасов урожая прошлого года. Оснований для скачков цен на продукты питания нет.

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