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Цифровая среда: зачем ритейлеры объединяются с IT-компаниями

Как торговые сети выходят в онлайн и борются за покупателей
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Торговая сеть «Магнит» в рамках своей экосистемы запускает кредитные продукты и мобильного оператора в 2021 году. Об этом сообщил ее генеральный директор Ян Дюннинг. Кроме того, компания активно разрабатывает Super App, чтобы через одну точку входа дать потребителям максимум услуг. Таким путем идут и другие ритейлеры — во время пандемии перестраиваться пришлось всем. Как торговые сети объединяются с IT-игроками, борются за покупателей и ищут новые каналы продаж — в материале «Известий».

Конкуренция экосистем

Экосистемы традиционно создавались высокотехнологичными игроками с большим количеством интернет-пользователей — например, компаниями из телеком-индустрии.

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— Еще два года назад сложно было представить, что один из традиционных ритейлеров займется суперприложением, а IT-лидер «Яндекс» будет управлять несколькими сотнями дарксторов, — подчеркнул сооснователь торговой сети Fix Price Сергей Ломакин. — Сегодня конкуренция в розничной торговле выходит на новый уровень — соперничества экосистем, в которых уже нет чисто ритейлеров или чисто технологических компаний.

В экосистеме важна точка контакта с потребителем и объем предложений, поэтому банки и мобильные операторы объединяются с ритейлерами, а ритейлеры ищут партнеров на рынке логистики, маркетплейсов и ресторанов. К примеру, X5 Retail Group создала свою технологическую «дочку», а Сбер активно поглощает техно-стартапы.

— Лидерам рынка предстоит расширять число услуг, — заявил президент, гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг. — Мы разрабатываем суперприложение «Магнит», в конце декабря начали работу над системой «Электронный фермер». Кроме того, стали взаимодействовать с аптечными сервисами, занялись электронной торговлей продовольствием совместно с «Яндексом» и Delivery Club. К лету будет полномасштабный e-grocery. В этих сферах растущий спрос.

Как отметил гендиректор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров, борьба за время, доверие и кошелек потребителя переходит в цифровую среду, и у офлайн-игроков есть большой потенциал — за счет увеличения доли онлайн-присутствия.

По итогам 2020 года ритейлеры отчитались о росте продаж в онлайне. «Лента» показывает более чем пятикратное увеличение онлайн-покупок, Metro в сегменте e-grocery (онлайн-продажи товаров повседневного спроса) увеличил оборот в три раза.

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— В период самоизоляции многие россияне вынужденно попробовали совершать покупки в интернете: число тех, кто хотя бы единожды приобрел что-то в интернете, приблизилось к 60 млн человек. Даже в отношении продовольственных товаров был быстро преодолен психологический барьер: потребители перестали опасаться, что им привезут некачественный или испорченный продукт, — отмечает Сергей Ломакин. — Скорость роста онлайна, даже после пандемийного скачка, заметно больше того, что рынок видел раньше. В первую очередь увеличилась скорость адаптации потребителя к таким видам услуг.

По оценкам Infoline, в 2020 году рынок e-grocery прибавил более 100 млрд рублей по сравнению с 2019-м, достигнув отметки в 145 млрд рублей. К 2023 году его объем может превысить 600 млрд рублей.

Число экосистемных игроков и рынок растут, конкуренция пока не так очевидна и сильна — места хватает всем.

Но перейдет ли соперничество между ритейлерами и IT-компаниями в открытую фазу, вопрос пока открытый, особенно с учетом того, что у «Яндекса» и других цифровых лидеров усиливаются амбиции в сегменте e-commerce.

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Польза для всех

Участники экосистем заявляют, что в союзе работает экономика партнерств: компании объединяют компетенции и получают шанс заработать больше, чем каждая в отдельности. Говорить о соперничестве, по их словам, неправильно.

Как заметил президент «Азбуки вкуса» Денис Сологуб, у ритейлеров и технологических компаний есть встречный интерес. Наблюдается взаимное обогащение игроков рынка: «Яндекс» привлекает больший объем покупателей, хотя средний чек при этом ниже, чем в собственных каналах «Азбуки вкуса» — доставке из магазинов, со складов и экспресс-доставке. Но технологические инструменты позволяют привлечь покупателей, которые не считались целевой аудиторией ритейлера, и открывают новые направления. Так «Азбука вкуса» внезапно стала игроком в b2b-сегменте — бизнес начал заказывать еду для сотрудников и на подарки. Сегодня на этот канал приходится 3% от оборота.

В то же время, как заметил Сергей Ломакин, мало какую из топовых розничных компаний можно назвать классическим ритейлером: значительную часть оборота они делают за счет собственного производства. Кроме того, у них есть фермерские хозяйства, теплицы, заводы и фабрики-кухни, огромные логистические комплексы и автопарки.

— Это та самая основа, без которой IT работать не будут: приток покупателей обеспечивается за счет более совершенного управления розничным сегментом, грамотного категорийного менеджмента и развития ассортимента собственных торговых сетей, — пояснил сооснователь Fix Price.

В первые дни пандемии ни у кого не было эффективной службы доставки, которую можно было бы легко масштабировать — коронавирус заставил интегрироваться с различными ИТ-игроками. Попытка постепенного развития своих сервисов привела бы к потере времени и потребителей. По результатам исследований сервиса Dostavista, почти половина клиентов уйдет из интернет-магазина, если у него не будет возможности доставить заказ за день.

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— Быстро и бесплатно — такие требования предъявляют потребители к доставке товаров, и в этом ахиллесова пята онлайн-коммерции: логистика — это дорого, сложно и несет репутационные риски. Во-первых, нанять интеллигентных курьеров за минимальные для рынка деньги невозможно. Во-вторых, эффект масштаба в логистике не работает, и говорить о существенном изменении финансовой модели можно будет только с распространением беспилотных технологий, — сказал Сергей Ломакин.

По мнению эксперта, это одна из причин, по которой еще минимум пять лет e-commerce не сможет догнать традиционные магазины. Прогнозы подтверждают «цифровые» Южная Корея и Китай, где объем продаж в интернете почти в три раза ниже, чем в офлайне, но России далеко и до этих показателей. Тем не менее ритейлерам нужно попрощаться с исключительно физической средой и следовать за потребителем в интернет, мобильные приложения и на партнерские платформы.

— Цифровая трансформация началась поневоле, — заключает Сергей Ломакин. — Проникновение высоких технологий в большой ритейл идет по всем фронтам: компании переходят на горизонтальный принцип управления и заимствуют у IT-команд модель коротких внедрений с постоянной корректировкой целей. Согласен с прогнозами о том, что это повлечет изменения корпоративной структуры: исчезнет прослойка людей, которые «держат ответ перед руководителем», так как он теперь может получать всю информацию напрямую на удобном дашборде благодаря технологиям. Кроме того, «цифра» помогает создавать новые бизнес-модели, типы операций и форматы услуг — в общем, дополнительные источники дохода. Также с ее помощью можно больше узнать о своих потребителях.

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