В Москве заработал первый магазин «Пятерочки» без кассиров

Торговая сеть «Пятерочка», которая входит в X5 Retail Group, открыла в Москве первый магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров. Об этом сообщается на сайте ретейлера в пятницу, 23 октября.

«Пятерочка #налету» открылась в Москве (бульвар Веласкеса, 2) в пилотном режиме и ориентирована на новое поколение потребителей, приоритетом которых являются быстрые бесконтактные покупки в магазине шаговой доступности», — отметили в компании.

По результатам пилотного проекта и на основе обратной связи будет принято решение о масштабировании этого формата.

Торговая площадь магазина составляет порядка 80 кв. м. Для входа необходимо воспользоваться специальным приложением и зарегистрироваться с помощью Х5 ID (единая система идентификации ритейлера, запущена в сентябре). Система формирует динамический QR-код, при сканировании которого покупатель может попасть в торговый зал без персонала, где представлено около 900 наименований продукции.

В магазине на основе архитектуры IoT — «интернета вещей» — действует система специальных датчиков, которые могут контролировать вход, выход, нахождение покупателей в помещении, обеспечивают физическую безопасность. Торговая точка работает с соблюдением всех норм безопасности: при входе посетитель может обработать руки антисептиком, в помещение можно пройти только в маске.

В магазине используется собственная технология Х5 экспресс-скан с возможностью оплаты в приложении «Пятерочка #налету» с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. Также покупатель может воспользоваться кассой самообслуживания. За покупки начисляются баллы программы лояльности сети «Пятерочка» — «Выручай-карта».

Генеральный директор «Пятерочки» Сергей Гончаров отметил, что в новом магазине объединены различные инновационные решения и разработки компании, такие как кассы самообслуживания, электронные ценники, система самостоятельной оплаты покупок экспресс-скан. По его словам, несколько подобных объектов ретейлер планирует запустить в тестовом режиме и в других районах столицы.

Ранее, 20 мая, в Москве в деловом центре «Москва-Сити» в башне «Федерация»заработал первый магазин без касс и продавцов — «Азбука Вкуса». Проект реализовали при помощи «Сбербанка» и Visa. Чтобы воспользоваться таким магазином покупателю нужно скачать мобильное приложение Take&Go от «Сбербанка», зарегистрироваться в нем, привязав к своему аккаунту банковскую карту для оплаты покупок и e-mail, на который будут приходить чеки.

Чтобы купить товары, необходимо на входе в зону Take&Go отсканировать QR-код из мобильного приложения от этого банка, взять с полок товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически.