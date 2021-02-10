Эксперты назвали причины роста числа отказов от вакцинации среди этноменьшинств в Британии

Эксперты лондонского Центра исследования этносов и расизма (CERS) назвали причины отказа этнических меньшинств в Великобритании от вакцинации от коронавируса.

Специалисты центра пояснили «Известиям», что многие реакции человека на риск, включая страх вакцинации, формируются моралью и прошлым опытом. Многие представители этноменьшинств, проживающих в Великобритании, не хотят прививаться от COVID-19, так как не доверяют западным властям из-за расистской риторики.

Такого же скептического мнения придерживаются мигранты по всему ЕС, опасаясь выдворения из Европы после обращения за препаратом.

Ранее сотрудники Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при правительстве привели данные, согласно которым по меньшей мере около 72% темнокожих и почти 42% выходцев из Пакистана и Бангладеш, проживающие в королевстве, отказываются делать прививки от COVID-19.

Некоторых из них отговаривают от вакцинации религиозные лидеры, а в Сети распространяется ложная информация о том, что в составе вакцины использованы нехаляльные компоненты типа свиного жира.

Однако позже препарат от Pfizer-BioNTech был одобрен Британской исламской медицинской ассоциацией (BIMA), а сам производитель и его конкуренты Moderna и AstraZeneca заявили, что не используют в своих вакцинах запрещенные для мусульман компоненты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Целебные заговоры: этнические меньшинства в Европе отказываются от вакцин