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Лидер оппозиции объяснил отказ Украины от «Спутника V» страхом Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский боится сближения с Россией, и это является единственной причиной, по которой власти страны отказываются использовать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил в понедельник, 8 февраля, кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко.

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«Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование «Спутник V» на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина, и как она будет работать», — заявил политик в эфире НСН.

Также Бойко объяснил, почему до сих пор не привился российским препаратом.

«Я не против привиться, но пока не сделал этого, потому что это должны делать по очереди. Военнослужащие, врачи, а дальше уже все остальные. Если я вакцинируюсь любым препаратом, то меня обвинят, что я воспользовался привилегией. Останавливает только это», — подчеркнул он.

Ранее в этот же день Зеленский объяснил отказ от применения в стране вакцины «Спутник V». Он отметил, что эффективность российской вакцины якобы не имеет подтверждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отказ Зеленского использовать российскую вакцину. Также она сыронизировала над словами украинского лидера о том, что население страны «не кролики, чтобы на них экспериментировать», передает RT.

При этом 2 февраля медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Данные об эффективности препарата поприветствовали в ВОЗ и в ООН.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

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