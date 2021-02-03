Представитель ВОЗ назвала хорошей новостью публикацию о «Спутнике V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала хорошей новостью публикацию в медицинском журнале The Lancet об итогах третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V».

«ВОЗ приветствует, что все разработчики и производители вакцин делятся с ученым сообществом через такие публикации, как в журнале The Lancet. Это очень хорошая новость», — отметила она в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Накануне The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований российской вакцины является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.