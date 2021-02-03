В ООН оценили данные о высокой эффективности вакцины «Спутник V»

В Организации Объединенных Наций (ООН) положительно оценили данные о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщил в среду, 3 февраля, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

«Эта новость весьма приветствуется — о еще одной вакцине. И нам следует поприветствовать ученых во всем мире, которые сделали потрясающую работу в прошлом году», — сказал он.

Дюжаррик отметил, что ООН ждет официального одобрения вакцины от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и после этого сможет рассматривать вопрос об использовании препарата.

В этот же день представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала хорошей новостью публикацию в медицинском журнале The Lancet об итогах третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V».

Накануне, 2 февраля, журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель положительно оценила данные о российской вакцине против COVID-19 «Спутник V», которые были опубликованы в журнале The Lancet. Позитивные отзывы оставили мировые СМИ.

На следующий день в Кремле заявили, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», которые опубликовал журнал The Lancet, являются убедительным доказательством надежности и эффективности препарата.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.