Меркель назвала хорошими данные о российской вакцине «Спутник V»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные о российской вакцине против COVID-19 «Спутник V», которые были опубликованы в журнале The Lancet. Об этом она сообщила во вторник, 2 февраля, в интервью телеканалу ARD.

«Мы всегда говорили, что будет сердечно приветствоваться любой, кто запросит регистрацию от Европейского агентства (EMA. — Ред.). Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в Европейском союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные», — сказала она.

В этот же день журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V». Сообщалось, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.