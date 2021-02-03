Кремль прокомментировал публикацию результатов исследования «Спутника V»

Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», которые опубликовал журнал The Lancet, являются убедительным доказательством надежности и эффективности препарата. Об этом в среду, 3 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины, кроме того, наверное, которая в том числе и подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации», — отметил Песков в ходе пресс-конференции.

Ранее в этот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала публикацию хорошей новостью. Такое же мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель, добавив, что Евросоюз приветствует любую вакцину, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные.

Накануне в Центре имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о публикации результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet.

Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований «Спутника V» является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.