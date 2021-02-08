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Захарова прокомментировала отказ Зеленского от вакцины «Спутник V»

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Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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Также она сыронизировала над словами украинского лидера о том, что население страны «не кролики, чтобы на них экспериментировать».

«На кроликах экспериментируют меньше», — написала Захарова на личной странице в соцсети Facebook.

Ранее в этот же день Зеленский объяснил отказ от применения в стране вакцины «Спутник V». Украинский лидер подчеркнул, что не располагает официальными доказательствами эффективности вакцины со стороны ведущих организаций, например ВОЗ.

Однако 2 февраля медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

После этого о применении российской вакцины задумались в Европе. В минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

Кроме того, данные об эффективности препарата поприветствовали в ВОЗ и в ООН.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.

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