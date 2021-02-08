Захарова прокомментировала отказ Зеленского от вакцины «Спутник V»

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Также она сыронизировала над словами украинского лидера о том, что население страны «не кролики, чтобы на них экспериментировать».

«На кроликах экспериментируют меньше», — написала Захарова на личной странице в соцсети Facebook.

Ранее в этот же день Зеленский объяснил отказ от применения в стране вакцины «Спутник V». Украинский лидер подчеркнул, что не располагает официальными доказательствами эффективности вакцины со стороны ведущих организаций, например ВОЗ.

Однако 2 февраля медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

После этого о применении российской вакцины задумались в Европе. В минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

Кроме того, данные об эффективности препарата поприветствовали в ВОЗ и в ООН.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.