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Зеленский объяснил отказ Украины от вакцины «Спутник V»

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не намерен использовать для вакцинации населения российский препарат «Спутник V». Об этом в понедельник, 8 февраля, он рассказал в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

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По его словам, жители страны «не кролики» и эксперименты на них ставить нельзя. Украинский лидер подчеркнул, что не располагает официальными доказательствами эффективности вакцины со стороны ведущих организаций, например ВОЗ.

«Никакой официальной информации относительно того, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 90–91%. Я считаю, что граждане Украины — это люди и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права», — отметил Зеленский.

Ранее в этот же день глава Украины заявил, что наличие у России собственной вакцины против коронавирусной инфекции является позитивным фактом для граждан страны. На Украине же, по его словам, пока не создали собственный препарат.

2 февраля издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

После этого о применении российской вакцины задумались в Европе. В минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

По данным портала Worldometers, на Украине за все время пандемии зафиксировано почти 1,25 млн случаев COVID-19. При этом выздоровели около 1,08 млн пациентов, скончались практически 24 тыс. человек.

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