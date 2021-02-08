Зеленский оценил наличие у России собственной вакцины от COVID-19

Наличие у России собственной вакцины против коронавирусной инфекции является позитивным фактом для граждан страны. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«К сожалению, на Украине пока что нет своей вакцины. У россиян есть, и это позитивно для их населения», — отметил глава государства в интервью украинским журналистам в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы». Видеозапись его выступления опубликована в YouTube.

Ранее на мероприятии Зеленский сообщил, что ситуация с распространением коронавируса на Украине стабилизировалась. По его словам, темп распространение инфекции снизился, а средненедельное число заболевших уменьшилось в три раза.

Также в феврале президент Украины пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам: он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

По данным портала Worldometers, на Украине за все время пандемии зафиксировано почти 1,25 млн случаев COVID-19. При этом выздоровели около 1,08 млн пациентов, скончались практически 24 тыс. человек.