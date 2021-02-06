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Саакашвили предрек Украине потерю Мариуполя и Херсона

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предсказал Украине потерю Мариуполя и Херсона после закрытия трех оппозиционных телеканалов в стране.

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В эфире телеканала «Украина» 6 февраля Саакашвили заявил, что закрытие телеканалов не остановит войну в Донбассе, а выведет конфликт на новый уровень.

«Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше», — заявил политик.

Он выразил мнение, что в ходе этих противостояний Мариуполь и Херсон отойдут России. По мнению Саакашвили, российской стороне нужен «плацдарм» на Украине для содержания Крыма, снабжения полуострова водой и улучшения логистики.

4 февраля экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк предсказал сжатие Украины до Чернигово-Киевского княжества. По его словам, уменьшение территории страны произойдет в случае принятия закона об особом статусе Донбасса.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание согласно распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.

За день до этого Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Украинский лидер объяснил свое решение борьбой с «пропагандой».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.

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