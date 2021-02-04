Генерал СБУ предсказал сжатие Украины до Киевского княжества

Бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк предсказал сжатие Украины до Чернигово-Киевского княжества. Об этом он сообщил в четверг, 4 февраля, в эфире YouTube-канала Drozdov.

По словам Вовка, уменьшение территории страны произойдет в случае принятия закона об особом статусе Донбасса. Генерал считает, что если Киев согласится на федеративный статус Донбасса, то такие же процессы произойдут и в западной части государства.

«У нас появится федерация Буковинская, Закарпатская и так далее <…> Я не диванный эксперт, я анализирую, общаюсь, изучаю и знаю, на что претендует по периметру нашей границы и Румыния, и Польша <…> Только дай слабину», — объяснил он.

Ранее, 2 февраля, полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов осудил законопроект Украины о «переходном периоде» Донбасса. Он уточнил, что новый законопроект грубо нарушает Минские договоренности и предусматривает дискриминацию жителей Донбасса.

До этого, 21 января, Грызлов заявлял, что еще год назад в Донбассе была надежда на выполнение обещаний, данных президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже на саммите «нормандской четверки», однако сейчас очевидно, что достигнутые договоренности Киевом не выполняются, а для мирного разрешения конфликта нужно подтверждение Украиной приверженности Минским и «нормандским» соглашениям.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости. Кроме того, Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав страны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.