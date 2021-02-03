Грызлов осудил законопроект Украины о «переходном периоде» Донбасса

Новый законопроект Украины о Донбассе грубо нарушает Минские договоренности и предусматривает дискриминацию его жителей. Об этом 2 февраля заявил полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Он подчеркнул, что законопроект о государственной политике переходного периода, «сочиненный» киевской властью, грубо нарушает Минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины.

«По существу, данный законопроект предусматривает односторонний выход из Минских соглашений», — сказал он по итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Законопроект о переходном периоде для Донбасса министерство реинтеграции предложило для рассмотрения в январе.

В документе решается судьба неподконтрольного Донбасса после его возможного возвращения в состав Украины.

В частности, утверждается, что политика Киева на возвращенных территориях будет строиться на основании унитарности украинского государства. Авторы законопроекта обещают уважать права коренных народов и нацменьшинств, однако нет упоминания о русских.

Отдельно авторы законопроекта говорят о гуманитарной политике в Донбассе. В частности, обещают поддерживать изучение украинской истории и увеличение роли украинского языка.

21 января Грызлов заявлял, что еще год назад в Донбассе была надежда на выполнение обещаний, данных президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже на саммите «нормандской четверки», однако сейчас очевидно, что достигнутые договоренности Киевом не выполняются, а для мирного разрешения конфликта нужно подтверждение Украиной приверженности Минским и «нормандским» соглашениям.

30 января украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов сообщал, что у Киева не осталось возможностей достичь компромисса по данному вопросу, поскольку Россия настаивает на выполнении Минских соглашений.

Он назвал два сценария, по которым может развиваться ситуация на Украине: «плохой» предусматривает выход из Минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы, «очень плохой» предусматривает выполнение соглашения в полном объеме, а затем вхождение Украины, например, в состав Союзного государства.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости. Кроме того, Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав Российской Федерации.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.