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На Украине раскрыли «плохой» и «очень плохой» сценарии по Донбассу

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Конфликт в Донбассе может пойти по двум сценариям. Об этом в субботу, 30 января, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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По его словам, у Киева не осталось возможностей достичь компромисса по данному вопросу, поскольку Россия настаивает на выполнении Минских соглашений. В связи с этим ситуация может развиваться по «плохому» и «очень плохому» сценариям.

«Плохой предусматривает выход из минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы. Очень плохой сценарий предусматривает выполнение «Минска» в полном объеме, а затем вхождение Украины в состав союзного государства (или что там нам предложит Путин)», — отметил Жданов в беседе с изданием «Главред».

Как добавил специалист, выбор президента Украины Владимира Зеленого предсказать трудно, так как он не озвучивает свою политику по Донбассу. Жданов напомнил, что в стране неоднократно слышали про некий план, касающийся урегулирования конфликта, однако никаких действий предпринято не было. О подробностях нового плана также никому неизвестно.

Специалист подчеркнул, что в 2021 году конфликт останется замороженным.

Ранее в январе глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что переговоры зашли в тупик. По его словам, Москва давит на Киев, а переговоры по Донбассу являются «фальшивкой».

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости. Кроме того, Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав Российской Федерации.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.

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