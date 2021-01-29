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Кравчук назвал переговоры с Россией по Донбассу зашедшими в тупик
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Кравчук назвал переговоры с Россией по Донбассу зашедшими в тупик

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Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что переговоры с Россией зашли в тупик. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

«С Россией поладить непросто. Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии», — сказал политик.

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По его словам, Москва давит на Киев, а переговоры по Донбассу являются «фальшивкой». Кравчук призвал действовать теми же методами.

Он выразил мнение, что переговоры направлены на то, чтобы заставить Украину сдать свои национальные интересы. По его мнению, с Россией можно договориться только применением силы, поскольку «она привыкла к таким методам».

В интервью украинской газете «Вести» 21 января Кравчук заявил, что вопрос о возвращении Донбасса военным путем не стоит, так как проблему можно решить и с помощью санкций. Он добавил, что ограничения против Москвы «будут расширяться и становиться более разнообразными».

Глава ТКГ в Донбассе также считает, что решить конфликт в регионе можно лишь политическим и дипломатическим путем.

В сентябре прошлого года источники в МИД России сообщили, что отказ Киева прописывать в конституции страны особый статус юго-востока Украины, как того требуют Минские соглашения, означает нежелание достигнуть нормального урегулирования ситуации в регионе.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости. Кроме того, Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав Российской Федерации.

Украина и ряд стран не признают итоги голосования. Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.

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