Грызлов отметил нежелание Киева уйти от идеи военного подавления Донбасса

Проблемой конфликта в Донбассе остается нежелание Киева отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска. Об этом заявил журналистам полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов в четверг, 21 января.

«Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса. И публичные заявления, и линия поведения официального Киева остаются агрессивными и абсолютно безответственными. В том, что киевская власть так начинает новый год, нет ничего хорошего для граждан Украины», — сказал Грызлов.

Он отметил, что встреча нового председателя ОБСЕ Анн Линде лишь с украинской стороной конфликта в Донбассе является очень несбалансированным и опасным шагом.

«Если председатель ОБСЕ встречается только с одной стороной конфликта и не встречается с представителями Донецка и Луганска, это только поощряет агрессивную политику Киева в Донбассе, поощряет новые акции со стороны украинских вооруженных сил», — пояснил Грызлов.

Ранее в этот же день бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что конфликт в Донбассе можно решить прямыми переговорами Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Накануне Линде указала на то, что Украине не следует применять силу в Донбассе и Крыму, следуя примеру конфликта в Нагорном Карабахе. По ее словам, с применением силы устойчивый мир не построить.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января отметил, что главная причина отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе состоит в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев. Кроме того, он подчеркнул, что представители Киева в последнее время делают многочисленные заявления относительно необязательности выполнения Минских соглашений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнять Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.