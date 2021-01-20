В ОБСЕ предостерегли Украину от «карабахского сценария» в Донбассе и Крыму

Украине не следует применять силу в Донбассе и Крыму, следуя примеру конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 20 января заявила председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Отвечая на вопрос о том, может ли ситуация с Карабахом стать примером для Украины, Линде ответила: «Да» — в том смысле, что Киеву никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе.

В то же время она отметила, что никогда не следует применять силу, потому что таким образом устойчивый мир не построить. Председатель ОБСЕ добавила, что «недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения».

Ранее в этот же день глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ключевыми аспектами для достижения мира в Донбассе является предоставление региону особого статуса и проведение конституционной реформы на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января отметил, что главная причина отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе состоит в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения 9 ноября 2020 года договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе и обменяться пленными и телами погибших. Азербайджан получил Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Для контроля за соблюдением перемирия в регион были направлены российские миротворцы.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнять Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.