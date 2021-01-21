Экс-министр экономики Украины назвал способ остановить конфликт в Донбассе

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил 21 января, что конфликт в Донбассе можно решить прямыми переговорами Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

«На сегодня главное препятствие по решению вообще всех вопросов Донбасса — это ошибочная, очевидно, политика власти, которая не хочет вступать в прямые переговоры, считая (правильным. — Ред.) лозунг, в данном случае ошибочный, что с террористами переговоры не ведут, их уничтожают», — отметил Суслов в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, именно через прямые переговоры удалось бы добиться обмена и освобождения пленных, однако власти не идут на такой шаг и поэтому данный вопрос не решается.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ключевыми аспектами для достижения мира в Донбассе является предоставление региону особого статуса и проведение конституционной реформы на Украине.

Кроме того, 18 января представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в минской подгруппе по безопасности Алексей Никоноров подчеркнул, что украинские власти блокируют механизм контроля за соблюдением перемирия в Донбассе, что может привести к обострению ситуации в регионе.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что главная причина отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе состоит в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнять Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.