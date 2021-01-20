Пушилин назвал ключевые аспекты для прекращения конфликта в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 20 января, заявил, что ключевыми аспектами для достижения мира в Донбассе является предоставление региону особого статуса и проведение конституционной реформы на Украине.

Только после этого можно говорить о проведении местных выборов, на чем настаивает украинская сторона, в угоду своим интересам забывая о вышеуказанных деталях политической части минских соглашений, считает он.

«Хотя именно эти, неудобные для Киева, вопросы и являются ключевыми, поскольку позволяют урегулировать как раз те аспекты, из-за которых в Донбассе возник конфликт», — цитирует его «РИА Новости».

Пушилин выразил уверенность, что Киев не заинтересован в прозрачном процессе мирных переговоров. В подтверждение этому глава ДНР напомнил, что украинская сторона до сих пор официально не подтвердила свою приверженность минским соглашениям. При этом процесс политического урегулирования, который закреплен в них, требует строгой последовательности выполнения пунктов и общих усилий, так как является многоэтапным механизмом.

«В таких условиях говорить о местных выборах совершенно преждевременно: нужно для начала определиться, есть ли в целом у минского процесса будущее», — сказал политик.

Ранее в этот же день Пушилин заявил, что ДНР готова к проведению повторного референдума о самоопределении. Как стало известно, глава МИД самопровозглашенной республики ДНР Наталья Никонорова обратилась к членам Совбеза ООН с предложением провести международно признанный референдум, чтобы узнать желания народа Донбасса.

Глава ДНР в свою очередь подчеркнул, что власти республики готовы содействовать любым международным наблюдателям на таком референдуме. Кроме того, по его словам, важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к уважению норм и принципов международного права.

После госпереворота на Украине в 2014 году в Донбассе начался вооруженный конфликт. Тогда жители региона отказались признавать новую власть, а Киев начал против них военную операцию. В апреле того же года в Донбассе провели референдум о самоопределении после которого объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Конфликт продолжается до сих пор. По последним данным ООН, его жертвами стали около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате (Россия, Украина, Германия, Франция).