Пушилин заявил о готовности ДНР провести референдум о самоопределении

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова к проведению повторного референдума о самоопределении. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был по сути нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», — приводит его слова «РИА Новости» 20 января.

Сообщается, что глава МИД ДНР Наталья Никонорова обратилась к членам Совбеза ООН с предложением провести международно признанный референдум, чтобы узнать желания народа Донбасса. Пушилин подчеркнул, что власти ДНР готовы содействовать любым международным наблюдателям на таком референдуме. Кроме того, важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к уважению норм и принципов международного права.