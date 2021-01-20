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Пушилин заявил о готовности ДНР провести референдум о самоопределении

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Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова к проведению повторного референдума о самоопределении. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Формат и содержание: что изменилось за год после нормандского саммита
И почему процесс урегулирования в Донбассе по-прежнему находится в тупике

«Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был по сути нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», — приводит его слова «РИА Новости» 20 января.

Сообщается, что глава МИД ДНР Наталья Никонорова обратилась к членам Совбеза ООН с предложением провести международно признанный референдум, чтобы узнать желания народа Донбасса. Пушилин подчеркнул, что власти ДНР готовы содействовать любым международным наблюдателям на таком референдуме. Кроме того, важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к уважению норм и принципов международного права.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и в апреле 2014 года провели референдум о самоопределении после которого объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС).

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Киев неоднократно обвинял РФ во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Россия эти обвинения отрицает.

Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция).

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