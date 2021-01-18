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В ДНР назвали неизбежной эскалацию боевых действий из-за позиции Украины

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Украинские власти блокируют механизм контроля за соблюдением перемирия в Донбассе, что может привести к обострению ситуации в регионе. Об этом заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в минской подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

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Ранее в понедельник состоялось первое в 2021 году заседание рабочей группы по вопросам безопасности в формате видеоконференции. Никоноров отметил, что координационный механизм, который должен способствовать недопущению и прекращению обстрелов, фактически заблокирован украинской стороной.

«Представители Киева утверждают, что меры в целом выполняются и необходимости доработки данного документа нет. К сожалению, это не соответствует действительности – украинская сторона еще в сентябре де-факто вышла из договоренностей и не выполняет ни один из пунктов» – цитируют Никонорова в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Он подчеркнул, что при условии дальнейшего блокирования ключевого вопроса повестки рабочей группы «неизбежна эскалация боевых действий». Как уточнил Никоноров, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться.

7 декабря глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, что Киев утвердит план Б по урегулированию ситуации в регионе в начале 2021 года.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнять Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

С 27 июля стороны конфликта в Донбассе формально приступили к соблюдению дополнительных мер контроля перемирия, которое, согласно договоренностям, должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе.

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