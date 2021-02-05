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На модернизацию здравоохранения за 5 лет направят 558 млрд рублей

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В ближайшие 5 лет на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено 558 млрд рублей. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24».

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«Сейчас мы видим на предстоящие пять лет 558 миллиардов средств федерального бюджета и бюджетов регионов», — сказала заместитель премьера.

По словам Голиковой, в 2021 году на эти цели планируется выделить 100 млрд рублей, процесс модернизации затронет более 3 тыс. медучреждений. При успешной реализации в регионах эффект от принимаемых мер смогут наблюдать в 2021 году уже около 40 млн россиян, отметила она.

Кроме того, вице-премьер уточнила, что цифра будет корректироваться год от года в большую сторону.

31 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко, поздравляя медиков с Новым годом, заявил, что в 2021 году медработникам предстоит еще много работы, в том числе по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартует уже с 1 января. Основной задачей ведомства станет восстановление инфраструктуры, которая обеспечит граждан страны востребованной и близкой помощью уже на качественно другом уровне.

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