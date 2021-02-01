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Путин возложил цветы к могилам Ланового и Примакова

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Президент России Владимир Путин возложил в понедельник, 1 февраля, цветы к могиле народного артиста СССР Василия Ланового на Новодевичьем кладбище, почтив память артиста.

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По словам главы государства, образы, которые создавал Лановой, влияли на целые поколения, а сам артист оставил яркий след в искусстве и в судьбах многих людей.

«Я был хорошо знаком с ним. В последние годы мы всегда шли вместе в строю «Бессмертного полка». Мне, конечно, очень жаль, что он ушел из жизни», — цитирует Путина сайт kp.ru.

Также президент возложил цветы к могиле бывшего премьер-министра России Евгения Примакова, скончавшегося в 2015 году, передает RT.

Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни из-за коронавируса, сообщается на сайте kp.ru. Его госпитализировали с COVID-19 в начале января.

В Кремле заявили, что Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста СССР. Президент был поклонником и «артистического таланта Ланового», и «его твердой гражданской позиции».

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что актера можно считать примером истинного служения искусству, патриотом на сцене и в жизни.

Ланового похоронили ранее 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве с воинскими почестями.

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