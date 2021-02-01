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Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями

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Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили в понедельник, 1 февраля, на Новодевичьем кладбище в Москве с воинскими почестями.

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Могила актера находится неподалеку от места захоронения писателя-сатирика Михаила Жванецкого, передает RT.

Прощание с Лановым прошло в Театре имени Вахтангова. Проститься с ним пришли сотни человек, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу.

Ланового проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни из-за коронавируса, сообщается на сайте kp.ru. Его госпитализировали с COVID-19 в начале января.

В Кремле заявили, что Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста СССР. Президент был поклонником и «артистического таланта Ланового», и «его твердой гражданской позиции».

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что актера можно считать примером истинного служения искусству, патриотом на сцене и в жизни.

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