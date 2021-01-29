Любимова назвала Ланового патриотом на сцене и в жизни

Народного артиста СССР Василия Ланового можно по праву считать примером истинного служения искусству, патриотом на сцене и в жизни. Об этом заявила глава Минкультуры России Ольга Любимова в пятницу, 29 января.

«Василия Семеновича по праву можно считать примером истинного служения искусству. Светлая память о нем останется в сердцах миллионов зрителей», — приводит ее слова пресс-служба Минкультуры.

Министр назвала огромной потерей смерть «замечательного актера, театрального педагога и великолепного мастера слова». Она принесла соболезнования родным и близким актера.

По словам Любимовой, он был «настоящим тружеником и творцом, всегда излучал душевное тепло и доброту».

Глава Минкультуры отметила, что благодаря «выдающимся личным качествам» Лановой создал «неповторимые героические образы, которые и по сей день служат примером для разных поколений».

«В жизни он также был безгранично предан своей Родине», — заключила она.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала Ланового великим гражданином своей страны, который много внимания уделял патриотическому кино.

«Это, конечно, замечательный был не просто артист, это был великий гражданин своей страны», — сказала депутат «РИА Новости».

По словам Драпеко, она знала артиста лично и встречала на разных патриотических мероприятиях. Она подчеркнула, что актер много пропагандировал российское патриотическое кино, а также состоял в оргкомитете «Победа».

Его смерть парламентарий назвала «горькой утратой».

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал Ланового великим гражданином и выдающимся актером. По его словам, вся жизнь артиста — как подвиг — «верности своей Родине, своей профессии, своим друзьям и коллегам».

«Он был любим народом. В него были влюблены все — от юных дев до преклонного возраста дам», — заявил Калягин «РИА Новости».

Он отметил роли артиста в кино и «любимом и единственном на всю жизнь» Вахтанговском театре, а также преподавательскую работу в театральном училище имени Щукина.

Калягин рассказал, что Лановой стоял и у истоков театра Et Cetera. По его словам, этот «великий, известный артист» доверился ему и сыграл в первом спектакле этого театра, когда он только открывался и не имел собственного здания. Спектакль «Дядя Ваня» поставили в театре имени Пушкина с его участием.

Председатель Союза театральных деятелей подчеркнул, что «будет ему благодарен до конца своих дней». Он также выразил соболезнования супруге и сыну артиста.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал в своем Instagram смерть актера «горькой новостью».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал Ланового мостом между двумя эпохами.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал артиста ярким и бесконечно талантливым, добрым, мудрым и справедливым.

Народный артист России Юрий Назаров, который учился вместе с актером, назвал его человеком совести, подчеркнув, что он «совесть свою никогда не терял, хотя столько было возможностей и искуса». Он выразил сожаление, что болезнь одолела актера.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни из-за COVID-19. Он был госпитализирован с коронавирусом в начале января вместе с женой Ириной Купченко. У нее диагностировали COVID-19 с 5% поражения легких.

Через несколько дней представители Ланового заявили о стабилизации его состояния, но 27 января его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

RIAN_432734 Народный артист СССР Василий Лановой умер в Москве на 88-м году жизни. Павел Корчагин в одноименном фильме Алова и Наумова, Варавва в «Офицерах» Владимира Рогова, Анатоль Курагин в «Войне и мире» Бондарчука, Вронский в «Анне Карениной» Александра Зархи — за безупречное исполнение ролей романтических героев и отважных бойцов, яркую внешность и харизму его называли главным аристократом советского кино. Каким мы запомним артиста — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости 19831025_gaf_rp15_003 Первые уроки сценического мастерства Василий получил в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа, куда пришел в 1947 году. Во время учебы в Щукинском училище снялся в своем первом фильме — «Аттестат зрелости». А в 1956 году получил главную роль в фильме Алова и Наумова «Павел Корчагин». После этого были десятки ролей в кино и на театральной сцене. Больше 60 лет творческой жизни актер отдал Театру имени Вахтангова Фото: Global Look Press/Yury Pilipenko RIAN_2350245 Принц Калаф в спектакле Театра имени Вахтангова «Принцесса Турандот» Фото: РИА Новости/Чернов 20080407_gaf_rr16_023 В роли Анатоля Курагина в кинофильме Сергея Бондарчука «Война и мир», 1968 год Фото: Global Look Press 20190204_gaf_rk39_011 Специальная награда на церемонии вручения национальной кинопремии «Золотой орел» за вклад в киноискусство, 2019 год Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda 20081208_gaf_rt16_009 Спектакль «Последние луны» в Театре имени Вахтангова Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova RIAN_986453 Василий Лановой читает стихи Пушкина в сцене из спектакля «Пристань», поставленного по мотивам произведений классиков мировой литературы Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко RIAN_5769408 На юбилейном вечере «Любовь души моей», посвященном 85-летию со дня рождения артиста, в Государственном Кремлевском дворце Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_6197696 Народный артист СССР Василий Лановой, переживший в детстве войну и потерявший родителей, активно занимался общественной деятельностью. На фото: во время пресс-конференции «Последний шанс для правосудия: деанонимизация нацистских преступников» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко 20200831_gaf_rl12_072 На Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле» 29 августа 2020 года Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Имел театральное образование, сниматься в кино начал еще во время учебы.

Служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

В 1985 году начал преподавать на кафедре сценической речи в Театральном институте им. Б. Щукина, позже стал профессором и заведующим этой кафедрой.

Лановой — лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство» и орденом Александра Невского.