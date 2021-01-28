Честь имею: умер Василий Лановой

Первые уроки сценического мастерства Василий получил в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа, куда пришел в 1947 году. Во время учебы в Щукинском училище снялся в своем первом фильме — «Аттестат зрелости». А в 1956 году получил главную роль в фильме Алова и Наумова «Павел Корчагин». После этого были десятки ролей в кино и на театральной сцене. Больше 60 лет творческой жизни актер отдал Театру имени Вахтангова