Честь имею: умер Василий Лановой

Народный артист СССР Василий Лановой умер в Москве на 88-м году жизни. Павел Корчагин в одноименном фильме Алова и Наумова, Варавва в «Офицерах» Владимира Рогова, Анатоль Курагин в «Войне и мире» Бондарчука, Вронский в «Анне Карениной» Александра Зархи — за безупречное исполнение ролей романтических героев и отважных бойцов, яркую внешность и харизму его называли главным аристократом советского кино. Каким мы запомним артиста — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Yury Pilipenko
Первые уроки сценического мастерства Василий получил в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа, куда пришел в 1947 году. Во время учебы в Щукинском училище снялся в своем первом фильме — «Аттестат зрелости». А в 1956 году получил главную роль в фильме Алова и Наумова «Павел Корчагин». После этого были десятки ролей в кино и на театральной сцене. Больше 60 лет творческой жизни актер отдал Театру имени Вахтангова
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Фото: РИА Новости/Чернов
Принц Калаф в спектакле Театра имени Вахтангова «Принцесса Турандот»
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Фото: Global Look Press
В роли Анатоля Курагина в кинофильме Сергея Бондарчука «Война и мир», 1968 год
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Специальная награда на церемонии вручения национальной кинопремии «Золотой орел» за вклад в киноискусство, 2019 год
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Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova
Спектакль «Последние луны» в Театре имени Вахтангова
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Василий Лановой читает стихи Пушкина в сцене из спектакля «Пристань», поставленного по мотивам произведений классиков мировой литературы
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
На юбилейном вечере «Любовь души моей», посвященном 85-летию со дня рождения артиста, в Государственном Кремлевском дворце
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Народный артист СССР Василий Лановой, переживший в детстве войну и потерявший родителей, активно занимался общественной деятельностью. На фото: во время пресс-конференции «Последний шанс для правосудия: деанонимизация нацистских преступников»
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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
На Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле» 29 августа 2020 года
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