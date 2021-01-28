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Василий Лановой скончался
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Честь имею: умер Василий Лановой

Ушел из жизни исполнитель самых ярких ролей в советской киноклассике
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1 ноября 1957 года
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Василий Лановой умер в Москве на 88-м году жизни. Павел Корчагин в одноименном фильме Алова и Наумова, Варавва в «Офицерах» Владимира Рогова, Анатоль Курагин в «Войне и мире» Бондарчука, Вронский в «Анне Карениной» Александра Зархи — за безупречное исполнение ролей романтических героев и отважных бойцов, яркую внешность и харизму его называли главным аристократом советского кино. Каким мы запомним артиста — в фотогалерее «Известий»
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25 октября 1983 года
Фото: Global Look Press/Yury Pilipenko
Первые уроки сценического мастерства Василий получил в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа, куда пришел в 1947 году. Во время учебы в Щукинском училище снялся в своем первом фильме — «Аттестат зрелости». А в 1956 году получил главную роль в фильме Алова и Наумова «Павел Корчагин». После этого были десятки ролей в кино и на театральной сцене. Больше 60 лет творческой жизни актер отдал Театру имени Вахтангова
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23.11.1969 года
Фото: РИА Новости/Чернов
Принц Калаф в спектакле Театра имени Вахтангова «Принцесса Турандот»
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1968 год
Фото: Global Look Press
В роли Анатоля Курагина в кинофильме Сергея Бондарчука «Война и мир», 1968 год
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2018 год
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Специальная награда на церемонии вручения национальной кинопремии «Золотой орел» за вклад в киноискусство, 2019 год
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2008 год
Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova
Спектакль «Последние луны» в Театре имени Вахтангова
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9 февраля 2011 года
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Василий Лановой читает стихи Пушкина в сцене из спектакля «Пристань», поставленного по мотивам произведений классиков мировой литературы
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1 февраля 2019 года
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
На юбилейном вечере «Любовь души моей», посвященном 85-летию со дня рождения артиста, в Государственном Кремлевском дворце
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16 марта 2020 года
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Народный артист СССР Василий Лановой, переживший в детстве войну и потерявший родителей, активно занимался общественной деятельностью. На фото: во время пресс-конференции «Последний шанс для правосудия: деанонимизация нацистских преступников»
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2020 апрель
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
На Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле» 29 августа 2020 года
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