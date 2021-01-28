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Заболевшего COVID-19 Ланового перевели в реанимацию

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Народного артиста СССР Василия Ланового, госпитализированного с COVID-19 в начале января, перевели в реанимацию. Об этом 28 января сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

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«Василию Семеновичу вчера стало хуже. Он находится в реанимации под наблюдением врачей. Это последствия COVID-19. Есть угроза жизни. Будем надеяться и молиться, что все было хорошо», — сказал Крок «Пятому каналу».

О госпитализации Ланового стало известно 2 января. Его супруга Ирина Купченко рассказала, что 31 декабря актер сделал тест на антитела и у него было выявлено «большое их количество». Первый и повторный ПЦР-тесты артиста на коронавирус дали положительные результаты. В больнице выяснилось, что у Ланового поражено 5% легких.

8 января представители артиста сообщили, что его состояние начало стабилизироваться. Крок тогда объяснял, что в больнице семейной паре предстоит провести немного времени.

16 января Лановому исполнилось 87 лет. С днем рождения актера поздравил президент России Владимир Путин, пожелав ему крепкого здоровья.

Василий Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.

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