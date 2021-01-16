Путин поздравил с днем рождения Василия Ланового

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста Советского Союза Василия Ланового, подчеркнув, что актер посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу. Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Василий Семенович! <…> Ваше яркое, многогранное творчество, деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, неоценимый личный вклад в сбережение наших патриотических традиций, воспитание молодежи достойны самого глубокого уважения», — говорится в поздравлении президента.

Российский лидер также пожелал актеру «крепкого здоровья, успехов и благополучия».

31 декабря у Ланового выявили COVID-19. Актер сделал тест на антитела, и, по словам его жены Ирины, у него было выявлено «большое их количество». Первый и повторный ПЦР-тесты актера на коронавирус дали положительные результаты.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы проекты постановлений о присвоении званий почетных граждан города президенту Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирине Антоновой и народному артисту СССР Василию Лановому.

Лановому предлагали присвоить звание «Почетный гражданин города Москвы» за выдающийся вклад в развитие искусства театра и кино.

Василий Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.