В театре рассказали о самочувствии заболевшего COVID-19 Ланового

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, до конца недели останется в больнице. Об этом заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в понедельник, 11 января.

«До конца недели Василий Семенович вместе с супругой Ириной Петровной [Купченко] останутся в больнице. Состояние здоровья у него терпимое», — сообщил Крок в разговоре с «РИА Новости».

Вместе с тем еще 8 января сообщалось, что Лановой пошел на поправку, пишет «Газета.ру».

О госпитализации Ланового стало известно 2 января. Супруга рассказала, что его привезли в госпиталь, сделали компьютерную томографию и обнаружили пятипроцентное поражение легких.

Кроме того, она сообщила, что Лановой делал 31 декабря тест на антитела и у него было выявлено «большое их количество». Первый и повторный ПЦР-тесты актера на коронавирус дали положительные результаты.

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