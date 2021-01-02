Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заболели COVID-19

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заболели COVID-19, сообщила актриса 2 января.

Она рассказала, что Лановой делал 31 декабря тест на антитела, у него было выявлено «большое их количество». Первый и повторный ПЦР-тесты актера дал положительные результаты.

«Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст, решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — цитирует Купченко ТАСС.

Тест супруги актера также дал положительный результат, но актриса надеется, что госпитализация не понадобится.

Она добавила, что планирует посетить клинику, чтобы сделать КТ.

Спектакли с участием Ланового и Купченко, намеченные на эту неделю в Театре им. Е.Б. Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.

Ранее, 28 декабря, с коронавирусом госпитализировали художественного руководителя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Он рассказал, что Новый год ему придется встретить в больнице. О заболевании он сообщал неделей ранее — тогда он писал, что находится дома.