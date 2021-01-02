Прямой эфир
Общество
Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заболели COVID-19
Общество
26 301 новый случай коронавируса зарегистрировали в России за сутки
Происшествия
В Чите женщина насмерть разбилась во время катания на «ватрушке»
Мир
Украинская компания «Биолек» подала документы на регистрацию «Спутника V»
Происшествия
Три ребенка погибли при пожаре в квартире в Великом Новгороде
Общество
В Москве мокрый снег и гололед сохранятся до вечера субботы
Происшествия
Девушка-подросток с коронавирусом сбежала из больницы в Москве
Сюжет:

Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заболели COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заболели COVID-19, сообщила актриса 2 января.

Чем дальше — тем ближе: зачем человечеству нужен был коронавирус?
Деятели искусства рассказали «Известиям» свои версии главного события уходящего года

Она рассказала, что Лановой делал 31 декабря тест на антитела, у него было выявлено «большое их количество». Первый и повторный ПЦР-тесты актера дал положительные результаты.

«Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст, решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — цитирует Купченко ТАСС.

Тест супруги актера также дал положительный результат, но актриса надеется, что госпитализация не понадобится.

Она добавила, что планирует посетить клинику, чтобы сделать КТ.

Спектакли с участием Ланового и Купченко, намеченные на эту неделю в Театре им. Е.Б. Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.

Ранее, 28 декабря, с коронавирусом госпитализировали художественного руководителя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Он рассказал, что Новый год ему придется встретить в больнице. О заболевании он сообщал неделей ранее — тогда он писал, что находится дома.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020