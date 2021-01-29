Актер Юрий Назаров назвал Ланового человеком совести

Народный артист России Юрий Назаров в беседе с телеканалом «360» в пятницу, 29 января, назвал Народного артиста СССР Василия Ланового человеком совести.

«Василий Семенович совесть свою никогда не терял, хотя столько было возможностей и искуса», — заявил он.

В беседе с телеканалом Назаров назвал Ланового верным «Победе, коммунизму» и фильму «Как заклялась сталь», где он гениально сыграл Павку Корчагина».

Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет в четверг, 28 января. Он умер в больнице, где с начала января находился с COVID-19. Вместе с ним заразилась и жена Ирина Купченко. 28 января состояние актера ухудшилось, из-за чего его подключили к аппарату ИВЛ.

«Не одолел, не оборол…» — прокомментировал смерть народного артиста Назаров, которому довелось учиться вместе с Лановым.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других. Лановой является лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации, имел множество наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Андрея Первозванного, орден «За рыцарство», орден Александра Невского.