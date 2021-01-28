Друг Ланового назвал его состояние очень тяжелым

Друг народного артиста СССР Василия Ланового, народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в четверг, 28 января, заявил, что состояние актера очень тяжелое.

Герасимов также подтвердил, что Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Очень тяжелое. То, что он почувствовал себя неважно, знали уже раньше. А то, что настолько серьезно, что подключили к ИВЛ, это узнали сегодня», — ответил артист на вопрос о состоянии Ланового телеканалу «Звезда».

О том, что народного артиста СССР Василия Ланового перевели в реанимацию, ранее в этот же день сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, артисту стала хуже накануне и его перевели в отделение интенсивной терапии. Крок подчеркнул, что существует угроза жизни артиста.

2 января стало известно о госпитализации Ланового. Его супруга Ирина Купченко рассказала, что 31 декабря актер сделал тест на антитела и у него было выявлено «большое их количество». Первый и повторный ПЦР-тесты артиста на коронавирус дали положительные результаты.

Уже в больнице выяснилось, что у Ланового поражено 5% легких. 8 января представители артиста сообщили, что его состояние начало стабилизироваться. Крок тогда объяснял, что в больнице семейной паре предстоит провести немного времени.

16 января Лановому исполнилось 87 лет. С днем рождения актера поздравил президент России Владимир Путин, пожелав ему крепкого здоровья.

Василий Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.