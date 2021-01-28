Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин назвал необходимые масштабы вакцинации от COVID-19 в России
Общество
В Минтруде назвали условие для восстановления допандемического уровня занятости
Общество
Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года
Экономика
Путин призвал сделать понятными и прозрачными правила для инвесторов
Мир
Лукашенко пообещал защищать Белоруссию «с автоматом в руках»
Наука
В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса
Мир
МИД России провел переговоры с делегацией талибов в Москве
Наука
Ученые рассказали о гонке вакцин и новых штаммов коронавируса
Общество
В России произвели 8,2 млн доз вакцин от коронавируса

Друг Ланового назвал его состояние очень тяжелым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Друг народного артиста СССР Василия Ланового, народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в четверг, 28 января, заявил, что состояние актера очень тяжелое.

Вася величество: Лановой создал образ безукоризненного джентльмена
Но больше всего ценит свою единственную комедийную роль

Герасимов также подтвердил, что Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Очень тяжелое. То, что он почувствовал себя неважно, знали уже раньше. А то, что настолько серьезно, что подключили к ИВЛ, это узнали сегодня», — ответил артист на вопрос о состоянии Ланового телеканалу «Звезда».

О том, что народного артиста СССР Василия Ланового перевели в реанимацию, ранее в этот же день сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, артисту стала хуже накануне и его перевели в отделение интенсивной терапии. Крок подчеркнул, что существует угроза жизни артиста.

2 января стало известно о госпитализации Ланового. Его супруга Ирина Купченко рассказала, что 31 декабря актер сделал тест на антитела и у него было выявлено «большое их количество». Первый и повторный ПЦР-тесты артиста на коронавирус дали положительные результаты.

Уже в больнице выяснилось, что у Ланового поражено 5% легких. 8 января представители артиста сообщили, что его состояние начало стабилизироваться. Крок тогда объяснял, что в больнице семейной паре предстоит провести немного времени.

16 января Лановому исполнилось 87 лет. С днем рождения актера поздравил президент России Владимир Путин, пожелав ему крепкого здоровья.

Василий Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021