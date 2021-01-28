Доброволец чести: умер Василий Лановой

Фраза «Искусство понесло тяжелую утрату» давно стерлась от слишком частого к месту и не к месту употребления. Но сегодня найти другие слова, столь же верные и точные, можно вряд ли. Сегодня искусство действительно понесло тяжелейшую утрату. Впрочем, нет, утрату понесли все мы, независимо от возраста, отношения к миру прекрасного и социального положения. Сегодня умер Василий Лановой. «Известия» вспоминают великого актера и большого, настоящего человека.

Дитя войны

Самая большая награда любому художнику — увидеть, что его произведение не просто стало популярным, а, что называется, «ушло в массы» цитатами, аллюзиями, оборотами речи. В актерском ремесле такое удается не столь уж многим — и Лановой был одним из этих счастливцев. В его долгой жизни было много замечательных ролей, но, пожалуй, главным для его зрителей и поклонников (а ими была вся страна — или, в реалиях последних 30 лет, все страны, объединенные культурой русского языка) оставался образ Ивана Вараввы из фильма «Офицеры». Герой Ланового — офицер, патриот, настоящий друг и настоящий человек. Впрочем, практически все эти определения полностью описывали и характер самого Василия Семеновича — офицером он не был, но войну прочувствовал на собственной шкуре.

«Мне о войне никто не рассказывал. Просто я 3,5 года провел там ребенком, и воспоминания остались со мной на всю жизнь. Для меня лучшие песни, стихи и проза — военные. Мгновенно вспоминаются вещи, которые мы пережили. И в советских картинах эта память заключена», — вспоминал Василий Семенович в интервью «Известиям» на склоне лет.

Он родился 16 января 1934 года в семье выходцев с Украины, рабочих химического завода в Москве. Туда он и отправился к бабушке семилетним, на последнее лето перед школой — и 22 июня с ужасом смотрел, как над тихим селом Стримба летят гитлеровские самолеты бомбить Одессу... Под оккупацией маленький Вася повидал всякое — однажды немец для забавы выпустил автоматную очередь у него над головой. Мальчишка начал заикаться, избавиться от последствий перенесенного ужаса не получалось долго. Родители же, оторванные от ребенка, работали в тылу на износ. «Маму я хоронил инвалидом первой группы, отца — второй. Это был наш, Лановых, вклад в победу», — рассказывал актер.

Народный артист

В 1947 году Лановой, вернувшийся домой в Москву, начал заниматься в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа. Паренек продемонстрировал врожденный артистизм и недюжинное дарование. Уже в 1951 году он вместе с Игорем Таланкиным, другой будущей звездой советского экрана, получил почетную грамоту на конкурсе самодеятельности. Это, конечно, была лишь первая в череде наград, полученных Лановым за его долгую жизнь: народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, лауреат Ленинской премии, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» двух степеней, почетный гражданин Керчи и Москвы. И самое главное — настоящий патриот и настоящий человек.

В этом смысле памятник героям «Офицеров», установленный перед зданием Министерства обороны в Москве, может теперь считаться заслуженным монументом и самому Василию Семеновичу. И не просто ради галочки сам Лановой был приглашен на торжественное открытие скульптурной группы, а именно как человек, вся жизнь которого по-своему отражала историю его знаменитого киногероя.

Интересно, что Лановой едва не стал журналистом — в 1953 году он успешно поступил на факультет журналистики МГУ, но ушел, проучившись только полгода. Сцена манила молодого паренька, и вскоре он начинает учебу в Театральном училище имени Щукина, легендарной «Щуке». Еще во время обучения он снимается в первой своей кинокартине — «Аттестате зрелости» Татьяны Лукашевич, а в 1956-м о нем узнает вся страна как о Павке Корчагине в сделанной Аловым и Наумовым экранизации романа Николая Островского. На роль прочили и уже известного Георгия Юматова — в результате актеры долгое время пребывали в ссоре, помирившись и завязав дружбу лишь на съемках «Офицеров».

С 1957 года и по самый последний свой день Василий Лановой служил в Театре имени Вахтангова — в этом постоянстве тоже по-своему проявлялось его почти военное чувство верности долгу. Долгу — и себе самому. В 1968 году он вступил в КПСС — по убеждению, а не по практическому расчету, как то делали многие его коллеги. И в отличие от иных звезд театра и кино Лановой не рвал демонстративно партбилет, дождавшись прибытия репортеров. Он сохранял верность своему выбору и своим идеалам до конца.

Человек и патриот

Лановой никогда не забывал и своей ответственности перед теми, кто верил ему, — несколькими поколениями зрителей. Не просто кинозвезда, объект поклонения, но нравственный ориентир — вот кем был для нас Василий Семенович. Он долгие годы возглавлял общественный фонд «Армия и культура», был сопредседателем движения «Бессмертный полк», сам неизменно выходил 9 мая — во главе колонны, рядом с президентом, рядом с коллегами по актерскому цеху, рядом с простыми россиянами.

В прошлом году шествие пришлось проводить в онлайн-формате из-за пандемии. Но никто и не думал весной, что новый недуг унесет и Ланового — он всю жизнь казался словно заговоренным от любой хвори. В этом году нам придется нести портреты тех, кто сражался на той войне — на фронте или в тылу — уже без Ланового . Но мы будем особенно вспоминать Василия Семеновича именно в такие моменты — памяти не только о великом актере и гражданине, но и о великом времени, до сих пор объединяющем всех нас в один народ.