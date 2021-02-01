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На Госуслугах запустили спецформу для записи на вакцинацию от COVID-19

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Специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19 запущена на портале госуслуг. Об этом 1 февраля заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с заместителями председателя правительства.

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«В воскресенье, 31 января, на портале госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом госуслуг», — сказал вице-премьер.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от COVID-19 в России должна выйти на показатели прививочной кампании от гриппа — около 70 млн человек.

26 января замдиректор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что нельзя заболеть COVID-19 после введения таких препаратов, как «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Всероссийская вакцинация стартовала 18 января 2021 года. Соответствующее поручение дал Владимир Путин 13 января.

В Москве вакцинация началась раньше, 5 декабря 2020 года. Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса носит название «Спутник V». Она была разработана центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе изученных векторов аденовируса человека и зарегистрирована в августе 2020 года.

Второй отечественной вакциной от COVID-19 является препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». Препарат зарегистрировали в октябре 2020 года. Третья российская вакцина — от центра имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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