В Роспотребнадзоре заявили о невозможности заболеть COVID-19 от вакцин

Замдиректор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заболеть коронавирусом после введения таких препаратов, как «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», нельзя, сообщает во вторник, 26 января, «Российская газета».

По словам эксперта, в них нет живого вируса. При введении ослабленного вируса, как в вакцине «КовиВак» Центра имени Чумакова, действительно моделируется процесс легкого течения заболевания, отметил Горелов, и «при выработке антител может происходить повышение температуры».

«Если вы перенесли коронавирус и иммунитет снизился, то, считаю, что наиболее адекватно прививаться будет живой ослабленной вакциной Центра имени Чумакова — она дает полный набор всех антигенов этого вируса, что приводит к выработке всех антител», — уточнил он. Однако в любом случае людям, перенесшим коронавирус, специалист советует задуматься о вакцинации не раньше осени.

Горелов также предупредил, что между первой и второй дозой вакцины «Спутник V» необходимо носить маски, перчатки и не забывать о социальной дистанции. Эпидемиолог подчеркнул, что во время выработки антител организм ослаблен, а если в этот момент накладывается другая вирусная или иная инфекция, «заболевание может осложниться».

Ранее, 15 января, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что привившиеся от коронавируса граждане должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител.

В конце декабря заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин также отметил, что маски необходимо носить и после прививки, так как «ни одна вакцина ни от одного вируса не дает стопроцентной гарантии».

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