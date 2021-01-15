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Минздрав рекомендовал привившимся от COVID-19 носить маски

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Привившиеся от коронавируса граждане должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», — сказал Мурашко.

Он отметил, что прививка надежно защищает от тяжелого течения COVID-19 и в большинстве случаев от самого заболевания, однако вакцинированный все равно может быть переносчиком инфекции.

«Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — добавил министр.

Ранее в этот же день директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал гражданам не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше. По его словам, такая практика поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.

Накануне губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что жители региона, привившиеся от коронавирусной инфекции, смогут получить бейджи, благодаря которым можно не носить медицинские маски в общественных местах.

В конце декабря заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин также отметил, что маски необходимо носить и после прививки, так как «ни одна вакцина ни от одного вируса не дает 100-процентной гарантии».

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