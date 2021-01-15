Гинцбург рекомендовал не носить маски при высоком уровне антител

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург 15 января рекомендовал гражданам не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше.

«Вируснейтрализующие антитела должны [быть] 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого <…> можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», — отметил Гинцбург в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что высокий уровень антител, если человек будет без маски, начнет поддерживаться за счет экзогенного поступления возможного возбудителя.

«Если его не поддерживать, то он, естественно, по всем законам биологии через три-четыре-пять месяцев начнет понижаться. Хотя у нас будут образовываться при этом клетки памяти, которые при встрече с возбудителем за 2–3 дня, соответственно восстанавливают нужный уровень антител», — резюмировал Гинцбург.

Кроме того, он добавил, что ориентировочный срок между перенесенным коронавирусом и вакцинацией от него должен составлять примерно два-три месяца.

Накануне сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что после вакцинации от коронавируса необходимо носить медицинские маски и соблюдать все меры безопасности, предписанные во время пандемии.

В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что меры профилактики коронавируса, в том числе ношение масок и соблюдение безопасной дистанции, защитили россиян и от других инфекций.

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