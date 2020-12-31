Эксперт указал на необходимость носить маску после вакцинации от COVID-19

Гражданам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, всё равно нужно использовать индивидуальные средства защиты, в частности носить медицинскую маску. Об этом заявил в четверг, 31 декабря, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.

Эксперт указал, что носить маску надо, даже несмотря на то что пациент прошел второй этап вакцинации и у него выработались антитела, так как ни одна в мире вакцина не дает 100-процентной гарантии защиты от вируса.

«Более того, привился второй дозой, но маску носить не перестал, я бы ответил так. Ни одна вакцина ни от одного вируса не дает 100-процентной гарантии, поэтому все противоэпидемические меры, которые носят общий характер, а маска здесь играет первостепенную роль, их никто не отменял», — сказал он в эфире «Вести ФМ».

Фомин рекомендовал гражданам перед вакцинацией от коронавируса сдать ПЦР-тест и анализ на наличие антител. Кроме того, по его словам, вакцинируемому нужно вспомнить, была ли у него нежелательная реакция на какую-либо другую вакцину.

Также он отметил, что перед прививкой от инфекции у пациента не должны наблюдаться признаки респираторных заболеваний, в том числе и насморка.

Отвечая на вопрос, является ли насморк признаком, что у человека точно нет коронавируса, Фомин заявил, что это неверно. При этом он отметил, что более вероятными признаками наличия инфекции являются потеря обоняния и вкуса.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала гражданам отказаться от употребления спиртного на несколько дней при вакцинации от COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря.

Первую в России и мире вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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