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Четвертый блочно-модульный городок для миротворцев возвели в Карабахе

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Блочно-модульный городок для размещения 60 российских миротворцев возвели в населенном пункте Хачмач в Нагорном Карабахе специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России. Об этом сообщили в понедельник, 1 февраля, в военном ведомстве.

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Отмечается, что блочно-модульный городок был возведен в кратчайшие сроки целях улучшения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Ранее были были построены три блочно-модульных городка в Степанакерте, населенных пунктах Гетаван и Каракенд. В них размещены около 400 военнослужащих миротворческого контингента.

В декабре 2020 года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что к апрелю 2021 года в Нагорном Карабахе для российских миротворцев построят 32 современных модульных военных городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта.

В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования. Городок оснащен всем необходимым, в том числе душевыми кабинами и бытовой техникой.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения. Документ подписали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября.

Он в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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