Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46% в 2020 году

Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2020 года снизился на 46% по сравнению с 2019-м, составив 69,24 млн человек. Это следует из уточненных данных Росавиации, опубликованных в четверг, 28 января.

Отмечается, что международные перевозки за прошлый год сократились на 76,2%, до 13 млн пассажиров. Внутренние перевозки в 2020-м снизились на 23,1%, до 56,15 млн человек.

Согласно данным ведомства, пассажиропоток компании «Аэрофлот» по итогам 2020 года снизился на 60,9%, до 14,56 млн пассажиров, компании S7 — на 12,1%, до 12,3 млн, «Победы» — на 11,7%, до более 9 млн, «Уральских авиалиний» — на 41,4%, до 5,62 млн.

Накануне, 27 января, представители бизнеса обратились к руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой рассмотреть возможность применения код-шеринговых соглашений на субсидируемых маршрутах.

Сообщалось, что применение этой практики увеличит для пассажиров выбор вариантов пути к месту назначения. Также улучшится транспортная доступность в удаленных регионах.