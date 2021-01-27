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Авиакомпании предложили обмениваться пассажирами на субсидируемых маршрутах

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Представители бизнеса обратились к руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой рассмотреть возможность применения коммерческих соглашений о совместной эксплуатации рейсов (код-шеринг) на субсидируемых маршрутах. Это следует из декабрьского письма, с которым ознакомились «Известия». Документ подписали главы российских авиакомпаний S7, Red Wings, IrAero, Utair, RusLine, UVT Aero и холдинга «Аэропорты регионов».

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Документ получили в Росавиации, сказал источник в ведомстве. Возможность применения код-шеринговых соглашений на субсидируемых маршрутах планируют обсудить на площадке Минтранса с участием федерального агентства, сказал «Известиям» источник в крупной авиакомпании. Дата встречи еще не назначена, добавил он. Росавиация поддерживает инициативу, сказал «Известиям» источник, близкий к одному из крупных аэропортов.

Код-шеринг применяют в основном для организации трансферных перевозок. Каждая авиакомпания, заключившая такое соглашение, продает через собственные каналы билеты на рейс, который фактически выполняется одной из них. Российские перевозчики сегодня не подписывают код-шеринговые соглашения на субсидируемых маршрутах из-за рисков применения штрафных санкций, хотя действующие правила распределения субсидий не запрещают перевозчикам заключать такие договоры.

Применение код-шеринговых соглашений на субсидируемых маршрутах увеличит для пассажиров выбор вариантов пути к месту назначения, для них улучшится также транспортная доступность в удаленных регионах, говорится в письме. Авиакомпании повысят заполняемость рейсов на субсидируемых маршрутах, а у аэропортов увеличится трансферный пассажиропоток. Государству такая мера позволит улучшить эффективность расходования бюджетных средств и достичь доли 50% авиаперевозок в обход Москвы, полагают авторы инициативы.

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