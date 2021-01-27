Биолог назвала главные противопоказания для вакцинации от коронавируса

Пять главных противопоказаний для прививки от коронавирусной инфекции: ОРЗ, положительный тест на COVID-19, постковидное состояние, наличии антител IgM и тяжелые заболевания назвала в среду, 27 января, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова

«Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ. То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус «спрятался», сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция», — приводит слова биолога Lenta.ru.

По словам специалиста, постковидное состояние, при котором у человека имеются только антитела IgG, без IgM часто не связано «ни с какими побочными эффектами в смысле длинного ковида» и смысла вакцинироваться нет.

К тяжелым заболеваниям, при которых не стоит прививаться ученая отнесла иммуносупрессию или рассеянный склероз. Баранова отметила, что людей с такими заболеваниями перед вакцинацией отправляют на консультацию к лечащим врачам, «а те говорят, что тоже не знают. Никто не хочет на себя брать за это ответственность».

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, наблюдается сохранение стойкого иммунитета на протяжении 7–8 месяцев.

Ранее, 18 января, вице-премьер России Татьяна Голикова также посоветовала тем, кто уже перенес COVID-19, не торопиться с вакцинацией.

С 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявил президент РФ Владимир Путин 13 января. Кроме того, глава государства отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.

По словам Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года.