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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом во вторник, 26 января, сообщается на сайте МИД РФ.

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«Стороны обсудили текущие вопросы российско-белорусских отношений и сверили часы по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня», — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.

11 декабря 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил по телефону с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

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