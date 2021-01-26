Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом во вторник, 26 января, сообщается на сайте МИД РФ.

«Стороны обсудили текущие вопросы российско-белорусских отношений и сверили часы по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня», — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.

11 декабря 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил по телефону с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.