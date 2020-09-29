Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию

Президент России Владимир Путин 29 сентября в видеообращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии заявил, что на республику оказывается беспрецедентное внешнее давление.

«Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», — заверил Путин.

Он отметил, что межрегиональные связи являются «одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга».

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что в рамках будущих форумов необходимо больше внимания уделять информационной безопасности союзного государства.

«Глубоко убежден: белорусско-российские отношения и впредь будут развиваться последовательно и динамично. Именно в этом заинтересованы наши братские народы», — добавил Лукашенко.

Ранее в этот же день посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал, что Москва и Минск нашли консенсус по ключевым вопросе в цене на российский газ и возобновили работу по интеграционным «дорожным картам» двух государств.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 сентября сообщил, что для России Белоруссия всегда была братской республикой и ближайшим союзником

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