Москва и Минск пришли к консенсусу в главных вопросах по цене на газ

Россия и Белоруссия продвинулись в разрешении вопроса цены на газ для Минска в 2021 году и консенсус по основным положениям найден. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

«Мы продвинулись в понимании, о нюансах не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус. Это будет поэтапное движение, скорее всего, какой-то шаг [по снижению цены] будет уже с 1 января 2021 года», — цитирует ТАСС Семашко.

Кроме того, стало известно, что Москва и Минск вернулись к переговорам по интеграционным «дорожным картам».

«Это уже не является секретом, первый вице-премьер [Николай] Снопков был в Москве на прошлой неделе, и уже там встречались с [вице-премьером России Алексеем] Оверчуком, обсуждали алгоритм и так далее», — приводит «РИА Новости» слова Семашко.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 20 сентября заявил, что работу по интеграции России и Белоруссии предложено активизировать. В частности, он сообщил, что профильные министерства обещают до конца года решить вопрос об отмене роуминга.

В начале сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с Семашко и главой минэнерго этого государства Виктором Каранкевичем сотрудничество в газовой сфере.

Кроме того, министр энергетики России Александр Новак 7 сентября заявил, что Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение этого месяца, пишет «Газета.ру».

В начале июня минэнерго Белоруссии направило письмо «Газпрому» с предложениями по условиям поставок газа в этом году и методике ценообразования с 2021 года, однако президент республики Александр Лукашенко призвал использовать торф и опилки, а не «выпрашивать» природный газ и нефть.