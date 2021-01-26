Эксперт ожидает в апреле снижение заболеваемости COVID-19 вдвое

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции могут снизиться в два раза к середине весны. Об этом во вторник, 26 января, сообщает «РИА Новости».

«Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — сказал он.

По словам Тавадяна, ситуация с коронавирусом может резко улучшиться уже в ближайшее время, но вакцинация проходит медленнее распространения вируса. Как отметил специалист, для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны заражений всеобщая вакцинация необходима.

Ранее, 25 января, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что коронавирусная инфекция в будущем может стать эндемическим заболеванием, то есть характерным для определенной местности.

По его словам, у коронавируса есть ряд характеристик, которые говорят о том, что полностью избавиться от него будет очень сложно. В частности, он отметил, что вирус присутствует во всех странах мира, при этом доступ к вакцине в настоящее время неоптимален. По мнению эксперта, похожая ситуация сохранится и в ближайшем будущем, в связи с чем передача возбудителя будет продолжаться.

25 декабря президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что на формирование коллективного иммунитета от коронавируса у населения России уйдет несколько лет.

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